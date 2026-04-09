Vigo invertirá casi un millón de euros en la humanización de la calle Laxe y en los locales de Carral

El Concello de Vigo ha confirmado que invertirá 935.000 euros en la humanización de la calle Laxe y la renovación de los locales de la calle Carral. Además, el alcalde Abel Caballero ha avanzado que esta semana han comenzado las catas arqueológicas en la zona para llevar a cabo la intervención.

El objetivo de la obra es ganar espacio público y mejorar la imagen de estas céntricas calles. En consecuencia, se reordenará de forma integral la calle Laxe y, por otro lado, se mejorará estética y estructuralmente los locales municipales de la calle Carral, ya humanizada.

"Las catas arqueológicas se están realizando en la calle Laxe, que estará cerrada aproximadamente un mes", ha informado Caballero, que ha detallado que la actuación supondrá una inversión municipal de casi un millón de euros, 935.000 euros.

Según ha detallado, el Concello busca transformar Laxe, una calle con una fuerte pendiente, en un espacio más accesible para la ciudadanía. Para ello, se crearán tres plataformas horizontales que permitirán la instalación de terrazas, zonas de descanso y espacios verdes. También se renovará el mobiliario urbano.

En el caso de la calle Carral, el gobierno local ejecutará una "reforma integral" de las fachadas de los locales municipales, arreglando las patologías previas. "Queremos rehacer la fachada entera, que además va a ser en zigzag", ha afirmado Caballero, que ha asegurado que el objetivo es dar a la calle Carral "la dignidad que se merece".