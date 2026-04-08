Caride critica la gestión de vivienda de la Xunta en Vigo: "No tienen más llaves que entregar"

La titular viguesa de Urbanismo, María Xosé Caride, salió al paso de visita realizada este pasado martes por la responsable de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta, María Martínez Allegue, que aprovechó para poner de manifiesto, entre otras cuestiones, los 249 millones invertidos en vivienda en Navia, y hacer entrega de una vivienda en el casco antiguo de la ciudad.

Precisamente, con respecto a lo último, Caride dijo que entendía la celebración "pues será la única vivienda que entreguen en 2026". Además, acusó a la Xunta de "falta de compromiso" con la ciudad en este sentido, argumentando que, a este paso, se necesitarían "10.000 años" para cubrir la necesidad real en vivienda de protección. "Cuantitativamente es bastante ridículo. No tienen más llaves que entregar", lamentó Caride.

Por último, Caride afirmó que la rehabilitación de la vivienda entregada la abordó el Consorcio del Casco Vello de Vigo.