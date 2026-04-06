Minervigo regresa a Vigo con más de 17.000 piezas únicas, fósiles espectaculares y reliquias espaciales

El Salón de Minerales, Fósiles y Gemas vuelve del 24 al 26 de abril al Tinglado del Puerto de Vigo con más expositores que nunca, 23 en total, y alrededor de 17.000 piezas llegadas de todo el mundo.

Entre los grandes reclamos de la feria de este año, se encuentra un depósito de combustible de hidracina, en titanio, procedente de la estación espacial soviética Salyut 7, que estuvo en órbita hasta 1986 y cuyos restos cayeron sobre Argentina en 1991.

Además, Minervigo contará también con una mandíbula de megalodón de casi dos metros. Otras piezas destacadas también son una calcita rosa sobre fluorita amarilla de la mina Villabona, un ejemplar estético y muy cotizado por los coleccionistas por su tonalidad que la hace muy especial y escasa.

Quienes se acerquen a Minervigo podrán ver además dientes auténticos de megalodón y de dinosaurio, madera fósil, trilobites y hasta una placa de amonite piritizado de Alemania datada en el Jurásico inferior, con más de 180 millones de años.

Como actividades paralelas se exhibirán meteoritos procedentes de Marte o de la Luna y estará presente el

cazameteoritos español José Vicente Casado, que presentará y firmará la cuarta edición de su libro. Además, habrá un gran photocall que convertirá a los asistentes en mineros por un día y una exposición de carbureros, las antiguas lámparas que iluminaban las minas y acompañaban a los mineros en su duro trabajo.

El horario de Minervigo será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. La visita es gratuita y este año, además, entre los asistentes se sortearán 23 premios, entre los que destacan una geoda de 7 kg de amatista, una de 8 kg de cuarzo, una fluorita de Asturias o una apofilita de la India.