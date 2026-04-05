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Prisión provisional para tres detenidos en Vigo por su presunta implicación en atracos bancarios
La causa está declarada secreta, por lo que se desconocen más detalles alrededor de los hechos
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La jueza en funciones de guardia de Porriño decretó este viernes prisión provisional para los tres hombres detenidos esta semana en Vigo en el marco de una investigación relacionada con atracos bancarios.
Tal y como han ratificado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a Europa Press, el viernes, 3 de abril, se decretó prisión para los tres detenidos.
La causa está declarada secreta, por lo que se desconocen más detalles alrededor de los hechos.