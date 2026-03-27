Vigo expropiará 3.000 metros cuadrados en Beade para la celebración de las fiestas de Santa Ana

Los vecinos y vecinas de Beade tendrán un nuevo espacio para celebrar sus fiestas parroquiales. El Concello de Vigo ha iniciado el expediente de expropiación de diversas parcelas junto a la iglesia de Santa Ana, que se dedicarán a equipamiento municipal y a la celebración de eventos.

Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor socialista ha detallado que se expropiarán "aproximadamente 3.000 metros cuadrados".

"Vamos a humanizarlas y vamos a generar un entorno de la iglesia mucho más amplio, allí donde se celebran las fiestas", ha explicado Caballero, que ha asegurado que se creará un nuevo espacio para las distintas fiestas de la parroquia.

También ha avanzado que se actuará en la "zona de abajo" y de la misma manera que "en la parte de arriba", humanizada en "otras épocas del mandato". "Las fiestas son lugares de encuentro tan importantes y allí se necesita más espacio", ha concluido el alcalde.