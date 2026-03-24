Las playas de Vigo se acicalan para la Semana Santa

Con la Reconquista y la Semana Santa a la vuelta de la esquina y coincidiendo este año en semanas consecutivas, una de las mejores noticias es el buen tiempo, los cielos despejados y la ausencia de lluvias. Además, este viernes, 27 de marzo, se ponen en marcha los chiringuitos y kioskos de playa.

Por todo esto, tanto Samil y O Vao como el resto de arenales de la ciudad se preparan desde este pasado lunes para estar en perfectas condiciones para el disfrute de los vigueses y turistas que se acerquen en estas fechas.

Así, Concello y FCC, la empresa concesionaria del servicio de limpieza en Vigo, han puesto en marcha los trabajos de limpieza y explanación de las playas, que se realizarán en horario de mañana, y el operativo incluirá la retirada de residuos y la recolocación de la arena acumulada en muros y escaleras, trasladándola hacia la zona de explanada.

En estos trabajos se emplearán dos tractores, una pala y, como novedad este año, una motoniveladora, además de la intervención de ocho operarios que garantizarán la eficacia de los trabajos.