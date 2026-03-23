El Puerto de Vigo rinde homenaje a los fareros: "Una profesión vocacional que nos recuerda la soledad del mar" Puerto de Vigo

El Puerto de Vigo rinde homenaje a los fareros, profesionales que, durante décadas, han dedicado su vida al mantenimiento de la seguridad en la Ría. Lo han hecho en un evento celebrado en los jardines situados tras el edificio del Real Club Náutico de Vigo.

Allí se ha instalado una baliza histórica que ha sido previamente restaurada por el equipo de Conservación de la Autoridad Portuaria de Vigo y que lleva una placa conmemorativa con el nombre de todo el personal de faros.

Durante su intervención, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, destacó la carga emotiva de este reconocimiento a un equipo "fabuloso"; que representa una profesión llena de matices. "Hablar de los fareros es hablar de una profesión vocacional que nos recuerda la soledad y la lucha contra las inclemencias climáticas y la mala mar", destacó.

Por su parte, el representante de los fareros, Luis Martínez González ofreció unas palabras de agradecimiento por la magnitud del homenaje. "Siempre he interpretado que los faros son un servicio público y hay que realizarlo en las mejores condiciones posibles", declaró Martínez.