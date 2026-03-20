Denuncian nuevos ataques contra los arboles de una de las playas más concurridas de Vigo Amigas das Árbores

La asociación Amigas das Árbores de Vigo ha denunciado nuevos actos vandálicos contra la alineación de plátanos de sombra de la playa de Canido, unos hechos que, según advierte la entidad, confirman la existencia de un ataque "sistemático y continuado" contra este arbolado público.

La organización recuerda que ya en octubre de 2024 presentó una denuncia ante el SEPRONA y la Policía Local por un posible envenenamiento deliberado de los árboles mediante inyecciones de herbicidas, tras detectar perforaciones artificiales en los troncos, la introducción de materiales vegetales a modo de tapón y la presencia de un líquido de color ámbar, presuntamente glifosato. La vigilancia vecinal, señalan, logró frenar temporalmente estos ataques.

En los últimos días, la vecindad ha localizado en uno de los ejemplares la inserción profunda de un tubo metálico en las raíces y la presencia de cableado de cobre en el sistema radicular, unas acciones que podrían causar daños estructurales graves, facilitar la entrada de patógenos y debilitar progresivamente el árbol hasta provocarle la muerte.

Ante esta situación, Amigas das Árbores reclama la apertura inmediata de una investigación para identificar a los responsables, la intervención coordinada de Policía Local, SEPRONA y Fiscalía, así como la puesta en marcha por parte del Concello de un plan de protección, seguimiento y recuperación del arbolado de Canido, con podas sanitarias mínimas y justificadas y medidas de vigilancia preventiva.

La asociación también hace un llamamiento a la ciudadanía para mantenerse alerta, documentar posibles agresiones y defender de forma colectiva el patrimonio natural de la ciudad.