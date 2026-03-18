Centenares de médicos se manifiestan en Vigo por una sanidad pública de calidad

Centenares de médicos han salido a la calle este miércoles en Vigo para exigir a la Xunta de Galicia que se siente a negociar, en el marco de la huelga médica convocada por el sindicato O'Mega. Los profesionales de la salud demandan una mejora de la calidad asistencial, con más recursos y tiempo para atender a los pacientes.

Bajo los lemas "Pola nosa sanidade. Estatuto médico e facultativo" y "Non imos parar", los médicos han partido a las 19:00 horas del museo MARCO. Tras recorrer la calle Urzáiz llegaron hasta el número 51 de la calle García Barbón, donde se concentraron frente al centro de salud de la zona.

Los manifestantes han aplaudido a los facultativos que llevan desde el lunes encerrados en el nuevo Centro Integral de Saúde (CIS) Olimpia Valencia, así como han realizado proclamas en favor de una sanidad pública.

Cabe recordar que la manifestación discurre en el marco de la huelga médica en Atención Primaria convocada por el sindicato O'Mega desde el pasado 1 de marzo. Los médicos han advertido a la Xunta que continuarán los paros hasta que el gobierno gallego acepte una negociación "seria y respetuosa".

En concreto, reclaman medidas urgentes para dignificar el ejercicio de su profesión en Galicia, así como para garantizar un nivel de calidad asistencial "que revierta una situación que ha llevado a la sanidad pública gallega a tener entre los ciudadanos la peor opinión de los últimos ocho años".

Por ejemplo, demandan la limitación de las agendas médicas para permitir un tiempo adecuado de consulta con cada paciente, la reducción de las listas de espera y la homologación retributiva entre distintas especialidades que existen en centros de salud y puntos de atención continuada (PACs).