Accidente laboral en O Porriño (Pontevedra): evacuado un trabajador tras caer de siete metros de altura

Doble susto en el área de Vigo. Un trabajador ha tenido que ser evacuado a un centro hospitalario tras caer de siete metros de altura en O Porriño, mientras que un coche volcó en un accidente en Mos.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el accidente de O Porriño ha ocurrido pasadas las 14:00 horas de este miércoles, cuando el trabajador ha sufrido la caída, en la parroquia de Atios.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. También se han trasladado al punto profesionales sanitarios, que han atendido al hombre en el lugar y lo trasladaron, consciente, al hospital de referencia.

Accidente en Mos

Por otra parte, el 112 Galicia también ha informado de un accidente ocurrido en la calle Baloutas de Abaixo, en Torroso, en el municipio de Mos. Un particular ha informado del siniestro, que ha ocurrido poco después de las 17:00 horas: una salida de vía ha provocado que el vehículo implicado acabase volcando.

El 112 ha movilizado a la Guardia Civil, al GES de Mos y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Los miembros del GES fueron los encargados de romper una de las puertas del coche siniestrado para liberar a una persona que había quedado atrapada, y que fue evacuada en ambulancia.