Nigrán (Pontevedra) "se hermana" con Tarrafal (Cabo Verde) para "estrechar vínculos"

Nigrán se ha hermanado con Tarrafal, un municipio caboverdiano de la Isla de Santiago. Este enlace se ha producido aprovechando la visita del regidor nigranés, Juan González, a esta localidad como presidente del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Precisamente, en Cabo Verde tuvo lugar el encuentro internacional de mujeres "As elexidas".

Dicho hermanamiento ya había sido aprobado en sesión plenaria en Nigrán el pasado mes de mayo como resultado del compromiso del alcalde de la localidad gallega, y su homólogo en la ciudad africana, José dos Reis. "O irmandamento o que busca é estreitar todavía máis uns vínculos que xa existen e que desexamos preservar. Permitirá a ambas veciñanzas descubrir novas culturas e instruír sobre as realidades norte/sur", señaló Juan González. "Estamos moi orgullosos de ser a primeira localidade de España en irmandarse con Tarrafal", añadió.

Dentro de esta iniciativa, Nigrán decidió colaborar directamente con el municipio en la reactivación de áreas de cultivo. Lo anterior, para proporcionar actividades económicas a 24 familias de la zona.

Esta colaboración se enmarca en la ley que busca que las administraciones dediquen, antes de 2030, el 0,7% de su presupuesto a cooperación internacional.