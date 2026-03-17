Caso Saltamontes en Vigo: citan como testigos a un policía local, un bombero y dos técnicos municipales

Una persona observa la atracción en la que se produjeron los hechos, a 3 de agosto de 2024 Javier Vázquez - Europa Press

Nuevo episodio del caso Saltamontes, en Vigo. El Tribunal de Instancia ha citado a declarar el próximo 24 de marzo como testigos a un agente de Policía Local, un bombero y dos técnicos municipales, en el marco de la investigación por el accidente mortal de agosto de 2024, en las fiestas de Matamá.

Así, el juez escuchará al agente que advirtió de que había llegado al mail de la Policía Local un mensaje de la Concejalía de Seguridad y que no se había abierto. Ese correo sería, según la concejal del área, el aviso de que esa atracción carecía de autorización municipal al no haber cumplimentado toda la documentación requerida.

Además de la edila de Seguridad, Patricia Rodríguez, que está investigada en esta causa, hay otras cuatro personas investigadas: el jefe de la Policía Local —que negó ante el juez que se hubiera recibido una orden expresa de precintar el 'Saltamontes'—, un ingeniero que revisó la instalación, el dueño de la atracción y el presidente de la comisión de fiestas.

El 24 de marzo deberán comparecer como testigos, el policía local señalado, así como dos ingenieros técnicos municipales y un suboficial de los Bomberos de Vigo.

Accidente mortal

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando uno de los brazos del Saltamontes se rompió y un chico de 36 años, Iván C.H., cayó y sufrió lesiones que le causaron la muerte.

Tres días después del fatal accidente, el gobierno municipal de Vigo confirmó a través de un comunicado que no se había autorizado el uso del Saltamontes, porque faltaba documentación, y que así se había notificado tanto al propietario como a la comisión de fiestas.

Tras conocerse la imputación de la concejal de Seguridad, los grupos de la oposición han exigido su cese, y han criticado que ni ella ni el alcalde han dado explicaciones sobre lo ocurrido.