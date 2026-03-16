El Real Club Náutico de Vigo cumple 120 años de historia: "Buscamos ser una puerta de entrada al mar"

El Real Club Náutico de Vigo celebra sus 120 años de historia con la presentación de su Plan Estratégico 2026-2031, con el que pretende ser más que un club y construir un proyecto de ciudad a la altura de su ría. "Más allá de lo económico, nuestro principal objetivo es fortalecer la relación de Vigo con el mar. Buscamos ser la puerta de entrada al mar", explica su presidente, Antonio Pérez Castro.

El plan estratégico se estructura en torno a tres pilares fundamentales. El primero de ellos es el deporte, con el programa Vigo Sabe Nadar, con el que aspiran a convertir a Vigo en la primera ciudad europea con alfabetización universal en natación. Actualmente, más de 1.000 niños nadan cada semana en la piscina del Náutico y más de 100.000 vigueses han aprendido a nadar en sus instalaciones. "Trabajamos de manera conjunta con los colegios", explica Pérez Castro, señalando una de las vías prácticas para el desarrollo de esta iniciativa.

El segundo pilar son los grandes eventos, con los que el club busca situar a Vigo como capital de la vela. La ciudad tiene ya programadas cuatro grandes citas náuticas para los próximos años, que prevén generar un retorno económico cercano a cinco millones de euros para la ciudad entre 2026 y 2028.

Por último, el tercer eje se centra en el impacto para empresas, comunidad y cultura marítima. En este sentido, destaca la celebración del Congreso del Mar, que en 2026 celebrará su segunda edición y que aspira a convertir a Vigo en un punto de encuentro para el deporte, el turismo, las empresas, el emprendimiento, la sostenibilidad y la gastronomía vinculada al mar. “Queremos convertirnos en un centro social, empresarial y cultural de Vigo y su relación con el mar”, señalan desde la entidad.

Según su presidente, la salud del club es positiva, con cifras sostenibles y más de 700 licencias deportivas en vigor, lo que refuerza la propuesta de impulsar iniciativas que fortalezcan la relación de la ciudad con el mar.