La carretera más peligrosa de Galicia se encuentra en el área de Vigo: esta es su ubicación

La organización de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha publicado este lunes un informe de la peligrosidad de 17 tramos de carreteras de la red nacional en Galicia, en el que sitúa un tramo del área de Vigo como el más peligroso de la comunidad.

Situado en el puesto 44 del ranking estatal y liderando el autonómico, se encuentra el kilómetro 614 de la N-120, que se localiza en la localidad pontevedresa de O Porriño. Por este tramo discurren 762 vehículos cada día y registra un índice de peligrosidad medio de 224,8.

Más abajo en la clasificación se encuentra el kilómetro 523 de la N-6 en Lugo y el kilómetro 131 de la N-525 en Ourense. En la provincia de Pontevedra, el siguiente tramo más peligroso es el kilómetro 205 de la N-640, ubicado en Silleda.

Como detalla Europa Press, en el apartado de los cien tramos más peligrosos de autopistas también figuran en torno a una treintena ubicados en Galicia, la mayoría en la AP-9 y cuatro en la AP-53.

En cuanto al kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, se constatan 57 accidentes y 95 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 295 más peligrosos porque, indica AEA, "ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores".

Respecto a las autopistas de peaje, AEA advierte de que "a pesar de ser las infraestructuras más seguras, en el año 2024 ha aumentado su índice de peligrosidad una décima respecto del año 2023"