Vigo acogerá la XI edición de los juegos europeos de policías y bomberos: 3.000 profesionales en competición

Del 2 al 11 de octubre la ciudad de Vigo acogerá la XI edición de los juegos europeos de policías y bomberos, los European Police & Fire Games, que reunirán en la ciudad a 3.000 integrantes de fuerzas de seguridad y emergencias de toda Europa.

Durante la presentación del evento, que tuvo lugar este jueves en el ayuntamiento de Vigo, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero que "se trata de una gran movilización que convertirá a Vigo en una especie de ONU deportiva". Caballero trasladó "todo el apoyo" del Concello de Vigo a esta cita deportiva europea, para la que el consistorio aporta 300.000 euros.

Asimismo, el regidor destacó el "honor" que supone para la ciudad acoger dos grandes eventos: el Desfile de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo, que tendrá lugar el 30 de mayo, y esta competición deportiva que reunirá a miles de policías y bomberos de toda Europa.

Durante la presentación también estuvieron presentes el comisario principal y la comisaria en Vigo del Cuerpo Nacional de Policía, Ramiro José Gómez y Miriam Rifai; el jefe de la Policía Local de Vigo, Alberto Carballo; el subjefe de Bomberos de Vigo, Miguel Estévez; y los organizadores de la competición José Carlos Baquero, Ricardo Tilve, Carlos Ferrer y Israel Lubiáns.