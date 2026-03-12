El PP de Vigo exige a Caballero aclarar si permitirá atracciones en las fiestas de barrios y parroquias

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha reclamado a Abel Caballero que aclare "de forma inmediata" si las fiestas de este verano en los barrios y parroquias de Vigo se van a poder celebrar con normalidad o si por segundo año consecutivo "va a poner en riesgo estas celebraciones con su veto a las atracciones de feria".

Ese veto, ha recordado la dirigente popular, significa que las comisiones "dejan de ingresar un dinero que supone el 80 por ciento de su presupuesto". "Sin esos ingresos, para las comisiones es prácticamente imposible organizar unas fiestas tal y como se venía haciendo hasta ahora", denunció la popular.

Así, Luisa Sánchez ha recordado que tras lo ocurrido el año pasado, el PP de Vigo apuntó que era "insuficiente" compensar económicamente a las comisiones. "Pero lo que no sabíamos era que Caballero ni siquiera cumpliría con este compromiso", ha indicado.

La dirigente popular ha lamentado que, una vez más, "la falta de gestión" y el "silencio administrativo" a escasos meses del inicio de la temporada de fiestas ponga en serio riesgo estas celebraciones y ha reprochado la "cerrazón" del gobierno de Caballero al respecto. "La seguridad no puede ni debe estar reñida con la normal celebración de las fiestas, porque ambas deben y pueden ser compatibles con el cumplimiento de la ley", ha subrayado.