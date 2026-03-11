El comité de Amazon en O Porriño (Pontevedra) convoca paros para exigir mejoras en las condiciones laborales

El comité de empresa del centro logístico de Amazon en O Porriño, en Pontevedra, ha anunciado la convocatoria de tres jornadas de paros parciales para este lunes, martes y miércoles, días 16, 17 y 18 de marzo, ante la "negativa" de la compañía de mejorar las condiciones laborales.

En un comunicado remitido a Europa Press, el comité de empresa, con cuatro de cinco representantes de la CIG, ha criticado la "excesiva" carga de trabajo y los "incumplimientos" en materia de prevención de riesgos y salud laboral que, a su juicio, sufren los empleados de dichas instalaciones.

Además, la representación sindical reclama un aumento de las horas en los contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos, que a día de hoy no superan las 24 horas a la semana, añaden. También solicitan, entre otras cosas, un plus específico que remunere de forma especial el trabajo en domingo.

Esta nueva convocatoria, a la que están llamados los casi 100 empleados de Amazon en O Porriño, llega tras una jornada de huelga desarrollada el pasado 23 de diciembre y ante la "nula voluntad" de la dirección por atender estas reivindicaciones.

En concreto, los paros se llevarán a cabo ante la nave, ubicada en el polígono de A Granxa, entre las 10:00 y las 11:30 horas.