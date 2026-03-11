Caso Saltamontes, en Vigo: el tribunal exige expedientes de la atracción en otras fiestas y años anteriores

El tribunal de instancia, sección de instrucción, plaza 3 de Vigo, que investiga el accidente mortal en el Saltamontes -ocurrido en agosto de 2024 en las fiestas de Matamá-, ha requerido a la Policía Local de la ciudad para que remita información sobre cualquier intervención realizada en relación con esta atracción en las fiestas celebradas en los barrios de Coia y Balaídos "en años anteriores", según ha podido saber Europa Press.

En este proceso judicial están investigados la concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Patricia Rodríguez; el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M.; el jefe de la Policía Local, Alberto C.A.; el técnico Antonio L.A.; el dueño del Saltamontes, Gerardo Miguel M.D.S.; el presidente de la Comisión de Fiestas de Matamá, Cristian G.M.; y la propia Comisión. Se han llevado ya a cabo varias diligencias.

Además de la declaración de los investigados, se suman a la causa documentos e informes solicitados por el juzgado a instancia de las partes o de la Fiscalía.

Ahora, el juzgado ha acordado en una providencia recabar de la Policía Local "copia íntegra del expediente, actas, informes, resoluciones, órdenes de precinto, fotografías, atestados o cualquier otra documentación relativa al precinto o intervención realizada sobre la atracción Saltamontes en las fiestas celebradas en Coia y Balaídos en años anteriores".

Igualmente, el juzgado solicita al jefe de la Policía Local que aporte los correos electrónicos que, en su declaración, "dijo haber recibido y que fueron remitidos por la concejala de Seguridad". Esta medida está relacionada con un email enviado desde la Concejalía a la Policía Local en el que, según la edila investigada, se informaba a los agentes de que el Saltamontes no tenía autorización; en su declaración, el responsable policial negó que la Policía Local hubiera recibido una orden expresa para precintar esa atracción.

Nuevo testigo

Por otra parte, el juzgado ha acordado citar como testigo para el 24 de marzo a un agente de la Policía Local, que emitió un informe en el que consta que había un correo electrónico de la Concejalía "sin leer" y así lo comunicó a los mandos.

Finalmente, el juzgado ha pedido informe del Imelga para saber si el investigado Antonio L.A., que fue el perito que realizó la inspección anual de la atracción, está en condiciones de declarar presencialmente o por videoconferencia (su comparecencia ante el juez había sido pospuesta por motivos de salud).

También ha pedido a ese investigado que aporte "todos los certificados técnicos anuales" de los últimos 5 años realizados a la familia propietaria del Saltamontes y el boletín de instalación eléctrica de la atracción de la fiesta de Matamá, en la que ocurrió el accidente.