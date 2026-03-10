Polémica en Vigo con un conductor de VTC pillado intercambiando matrículas: "Se lo vas a decir a la policía"

La presencia de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en Vigo continúa, a pesar de las denuncias del sector del taxi y que desde el Concello de Vigo no se haya dado licencia para que plataformas como Uber puedan realizar servicios urbanos con pasajeros.

La última prueba ha sido la de un conductor de VTC grabado por un taxista mientras cambiaba las matrículas de su coche para no ser detectado por los medios telemáticos que los pueden identificar. "Tienen que llevar la matrícula azul, pero la cambian a la blanca", explica a Treintayseis Carlos Guitérrez, vicepresidente y portavoz de Élite Taxi Vigo.

Este vídeo es una de las maneras de denunciar las prácticas que llevan a cabo los conductores de VTC. "Vimos que había bastante tráfico de pasajeros y comenzamos a hacer un seguimiento", añade. Posteriormente, hicieron una criba y un proceso de "busca y captura" con el objetivo de "demostrarle a la gente que hay que cumplir las normas, porque si no esto sería una anarquía".

Desde Élite Taxi destacan la labor del Concello de Vigo, "el único que está poniendo todos los medios para defender lo público", mientras que de la Xunta no han recibido contestación. "Sabemos que están habilitando medios para controlarlos y sancionarlos y retirarles las licencias, pero ellos siguen campando a sus anchas", explica.

La prueba videográfica ha sido puesta a disposición de la Policía Local, aunque la competencia es de la Guardia Civil; por esto, se reunirán con el Subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, para que tanto desde la Guardia Civil como desde la Policía Nacional, se haga cumplir "la buena praxis en el sector".

Además, este jueves tendrán una reunión con representantes municipales porque la siguiente medida que plantean es la de denunciar a los conductores de VTC por cohecho, ya que llevan a cabo una actividad ilegal aún a sabiendas de que no está permitida. Una medida extrema, "muy a nuestro pesar", incide Carlos, que nace de la imposibilidad de ir directamente contra una plataforma como Uber.

"Nosotros les ofrecemos la posibilidad de trabajar en el taxi, con mejores condiciones. Ahí les prometen el oro y el moro, pero a los dos meses ya ven que no es para tanto", denuncia el vicepresidente de Élite Taxi, que destaca el "engaño" al conductor y al usuario, al que ofrecen tarifas más bajas, pero que son promesas temporales.

Una veintena de vehículos retenidos en el depósito municipal

Dentro del sector del taxi en Vigo cuentan a Treintayseis que son conocedores de que, al menos una veintena de vehículos de VTC, están retenidos en el depósito municipal, algo que vendría a probar las prácticas ilegales.

Anxo, taxista en la ciudad olívica, asegura que hay una ocupación ilegal de vehículos de VTC en el 90% de los servicios: "El 90% de los servicios que hacen son urbanos, cuando no tienen autorización", lamenta, al tiempo que recuerda que Peinador es Vigo. "Parece que pueden operar con unas leyes diferentes al resto y estamos detectando que están trabajando con matrículas blancas. Cambian las azules para no llamar la atención, y ponen las blancas para hacer servicios urbanos sin los distintivos de Uber ni nada", añade.

"No deberían de circular, son ilegales. No pagan casi nada, y nosotros pagamos un montón de impuestos. Van por libre. Si quieren trabajar por lo menos que estén en las mismas condiciones, y si no que se vayan", censura Diana, conductora de taxi en la ciudad olívica.

Por su parte, otra conductora, que prefiere no dar su nombre, asegura que "si cambian las matrículas ya queda de manifiesto que están obrando mal. Si lo hacen es por algo y no por algo legal. El sector del taxi tiene unos requisitos para trabajar enorme y los conductores de VTC no se enfrentan a eso".

La llegada de Uber a la ciudad olívica ha hecho que muchos taxistas tengan que hacer más horas de trabajo y quedarse sin descanso. Incrementar el horario para hacer frente ahora a una subida del combustible sería inviable: "Ya trabajamos unas diez horas. Tendríamos que contratar un segundo chófer y no sería viable", lamenta Anxo.