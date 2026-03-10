Ofrecido por:
Nigrán (Pontevedra) forma a personas en riesgo de exclusión para introducirlas al mercado laboral
Un total de 22 personas, todas mujeres con la excepción de un hombre, se están formando en Atención Sociosanitaria a Personas en Domicilio. Se trata de un curso oficial que las acreditará para dicha función
De la mano de la Fundación ECCA SOCIAL, el Concello de Nigrán está formando a 22 personas en situación o riesgo de exclusión social para incorporarlas al mercado laboral mediante un curso oficial, en este caso, de Atención Sociosanitaria a Personas en Domicilio.
También se busca, por medio de esta acción, nutrir de profesionales a empresas de ayuda en el hogar, como es el caso de Attende Care, adjudicataria en Nigrán del servicio de cuidados y que presenta "una necesidad constante de personal".
El regidor de Nigrán, Juan González, explicó que los asistentes a dicha formación "van saír deste curso con traballo asegurado porque neste sector a demanda de xente con titulación é tremenda. Precisamente, para ofrecer ao usuario do Servicio de Axuda no Fogar de Nigrán unha atención de calidade, é requerimento imprescindible posuír esta titulación ou auxiliar de enfermaría".
En su conjunto, el alumnado realizará 300 horas formativas todos los martes hasta mediados de junio. A continuación, abordará 150 horas de prácticas en empresas mediante el proceso ARA, que incluirá asesoramiento y evaluación.
El pasado agosto, una nueva empresa de gestión de este servicio fue adjudicataria del mismo. Se licitó, en este sentido, el contrato "más costoso" de la historia del municipio: 580.000 euros al año durante tres años -1,5 millones en total-. Lo anterior, para dar cobertura a la totalidad de los dependientes que hay actualmente y a los que puedan surgir.
Actualmente, Attende Care cuida a 62 personas y se estima que, en los próximos tres, se llegará a los 100.