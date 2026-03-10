Arrancan las obras de mejora del campo de fútbol de Samil, en Vigo Concello de Vigo

Comienzan las obras para la nueva cubierta del campo de fútbol de Samil, que forman parte de un plan de mejora integral de las instalaciones deportivas con una inversión próxima al millón de euros. La intervención en la cubierta se realizará con paneles de chapa de acero, lo que permitirá mejorar la protección y la funcionalidad de las gradas.

El Gobierno local también intervendrá en el terreno de juego, los servicios y el cierre perimetral del campo. "La idea es que los equipos Independiente y Casablanca puedan hacer uso de las instalaciones renovadas la próxima temporada", manifestó el alcalde, Abel Caballero.

Caballero también anunció que la idea es comenzar en el mes de junio con la sustitución del actual terreno de juego por un nuevo césped artificial de última generación. El objetivo es afectar lo menos posible a la actividad deportiva durante la actual temporada.

Además, se acometerán mejoras en las redes de aguas pluviales, la creación de un sistema para reutilizar el agua de riego del campo, actuaciones de saneamiento, renovación del alumbrado y la mejora de los cierres del recinto.