El Concello de Vigo avanza en la reparación de los muros dañados por el temporal

La Xunta Local de Goberno del Concello de Vigo aprobó el viernes pasado por vía de emergencia la reparación de cinco muros afectados por los temporales y este lunes han comenzado las intervenciones en dos de ellos.

Se trata de los situados en el Camiño Igrexa, en Valadares, y en la Baixada á Praia, en Saiáns. A estos se sumarán, "de manera inmediata", los de Vista do Mar, en San Xoán do Monte, calle Cantabria, 300, y el de Vía Traída das Augas de Teis.

“Desde el Concello estamos atendiendo de forma continua los muros y lo que esté en mal estado", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Inversión en colegios públicos

Caballero también ha anunciado que los consejos escolares de los 51 colegios públicos de educación infantil y primaria de Vigo contarán este año con 354.000 euros para afrontar las pequeñas obras de mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones de los centros.

Se trata de tareas que requieren una reparación inmediata y de pequeña entidad, lo que "permite el mantenimiento, la reparación y conservación" de las instalaciones, ha añadido.

Estas tareas cuentan con un presupuesto anual de 19.278.000 euros, aunque "le corresponde hacer y no hace la Xunta de Galicia", ha incidido el regidor.

Presupuesto