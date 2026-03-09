Ofrecido por:
El Concello de Vigo avanza en la reparación de los muros dañados por el temporal
Este lunes ha arrancado la reparación de emergencia de los muros Camiño Igrexa, en Valladares, y de la Baixada á Praia, en Saiáns
Información relacionada: Vigo pone en marcha un Plan "urgente" para reparar todos los baches y socavones de la ciudad
La Xunta Local de Goberno del Concello de Vigo aprobó el viernes pasado por vía de emergencia la reparación de cinco muros afectados por los temporales y este lunes han comenzado las intervenciones en dos de ellos.
Se trata de los situados en el Camiño Igrexa, en Valadares, y en la Baixada á Praia, en Saiáns. A estos se sumarán, "de manera inmediata", los de Vista do Mar, en San Xoán do Monte, calle Cantabria, 300, y el de Vía Traída das Augas de Teis.
“Desde el Concello estamos atendiendo de forma continua los muros y lo que esté en mal estado", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Inversión en colegios públicos
Caballero también ha anunciado que los consejos escolares de los 51 colegios públicos de educación infantil y primaria de Vigo contarán este año con 354.000 euros para afrontar las pequeñas obras de mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones de los centros.
Se trata de tareas que requieren una reparación inmediata y de pequeña entidad, lo que "permite el mantenimiento, la reparación y conservación" de las instalaciones, ha añadido.
Estas tareas cuentan con un presupuesto anual de 19.278.000 euros, aunque "le corresponde hacer y no hace la Xunta de Galicia", ha incidido el regidor.
Presupuesto
- 7.900.000 euros para tareas de mantenimiento y conservación en la red de centros públicos de infantil y primaria donde estudian cerca de 11.000 niñas y niños.
- 3.415.000 euros para programas de mejora de la competencia lingüística, “Vigo en Inglés”, en el que participan más de 1.000 estudiantes de secundaria, y las 50 ayudas para estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas.
- 2.700.000 euros para las 9 escuelas infantiles municipales.
- 2.100.000 euros para las escuelas municipales de Artes y Oficios (EMAO), de Música (EMMV), de Música Tradicional (E-TRAD), la Escuela de Teatro (EMTV) y la Escuela de Danza.