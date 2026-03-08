O Porriño (Pontevedra) presume de las vecinas que mantienen viva el alma de las parroquias este 8M

O Porriño (Pontevedra) ha vivido este 8M, Día Internacional de la Mujer, una jornada cargada de simbolismo y emoción. El Concello ha rendido homenaje a nueve mujeres que representan la esencia viva y el motor invisible de las parroquias del municipio.

Bajo el lema "cada parroquia tiene un alma y muchas veces ese alma tiene nombre de mujer", el gobierno local ha reivindicado el papel fundamental de las mujeres como pilares de la memoria, el trabajo y la cohesión social.

Las homenajeadas, procedentes de distintos puntos del municipio, fueron:

Adoración Carrera Rodríguez, fundadora de Érguete (O Porriño)

fundadora de Érguete (O Porriño) Mercedes Besada Martínez , una de las fundadoras de la Coral de Budiño (Budiño)

, una de las fundadoras de la Coral de Budiño (Budiño) Juana Freiría Roris, jornalera (Mosende);

jornalera (Mosende); Carmen Alonso Alonso , tendera (Chenlo);

, tendera (Chenlo); Fermina Fernández Pérez , costurera (Cans);

, costurera (Cans); Dolores Codesada Carracedo , lechera (Atios),

, lechera (Atios), Teresa Castro López , maestra (Carracido)

, maestra (Carracido) Carmen Míguez González , pescadera (Pontellas)

, pescadera (Pontellas) Carmen Martínez Pérez, peluquera (Torneiros)

Durante el acto, el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha destacado que estas nueve mujeres son "como las raíces de los árboles: no siempre se ven, pero sin ellas nada se sostiene". Asimismo, ha comparado su entrega con la firmeza de las montañas, la fertilidad de la tierra y la guía constante de los caminos antiguos.

"Hoy estas nueve mujeres representan a todas esas mujeres que cuidaron, trabajaron, lucharon y enseñaron sin pedir nada a cambio. Son el pan de cada día: sencillas, necesarias e imprescindibles", ha señalado en su discurso.