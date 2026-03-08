Ofrecido por:
O Porriño (Pontevedra) presume de las vecinas que mantienen viva el alma de las parroquias este 8M
El Concello do Porriño ha celebrado un acto de reconocimiento a la trayectoria y al legado de Carmen Alonso, Adoración Carrera, Mercedes Besada, Juana Freiría, Fermina Fernández, Dolores Codesada, Teresa Castro, Carmen Míguez e Carmen Martínez
O Porriño (Pontevedra) ha vivido este 8M, Día Internacional de la Mujer, una jornada cargada de simbolismo y emoción. El Concello ha rendido homenaje a nueve mujeres que representan la esencia viva y el motor invisible de las parroquias del municipio.
Bajo el lema "cada parroquia tiene un alma y muchas veces ese alma tiene nombre de mujer", el gobierno local ha reivindicado el papel fundamental de las mujeres como pilares de la memoria, el trabajo y la cohesión social.
Las homenajeadas, procedentes de distintos puntos del municipio, fueron:
- Adoración Carrera Rodríguez, fundadora de Érguete (O Porriño)
- Mercedes Besada Martínez, una de las fundadoras de la Coral de Budiño (Budiño)
- Juana Freiría Roris, jornalera (Mosende);
- Carmen Alonso Alonso, tendera (Chenlo);
- Fermina Fernández Pérez, costurera (Cans);
- Dolores Codesada Carracedo, lechera (Atios),
- Teresa Castro López, maestra (Carracido)
- Carmen Míguez González, pescadera (Pontellas)
- Carmen Martínez Pérez, peluquera (Torneiros)
Durante el acto, el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha destacado que estas nueve mujeres son "como las raíces de los árboles: no siempre se ven, pero sin ellas nada se sostiene". Asimismo, ha comparado su entrega con la firmeza de las montañas, la fertilidad de la tierra y la guía constante de los caminos antiguos.
"Hoy estas nueve mujeres representan a todas esas mujeres que cuidaron, trabajaron, lucharon y enseñaron sin pedir nada a cambio. Son el pan de cada día: sencillas, necesarias e imprescindibles", ha señalado en su discurso.