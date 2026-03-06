El BNG propone 10 medidas para transformar la movilidad en Vigo: "Más buses, menos multas"

El BNG de Vigo ha puesto sobre la mesa diez propuestas para revolucionar la movilidad en la ciudad y ha iniciado una nueva ronda de encuentros abiertos en barrios y parroquias dentro de la campaña "Más buses, menos multas".

La formación nacionalista considera que este año se abre una oportunidad clave para reformular el sistema, coincidiendo con el fin de la concesión del transporte urbano y con la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones.

Así, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha defendido en la presentación de la campaña en O Calvario que "hay alternativa al modelo privatizado de bus y a las sanciones de Abel Caballero", al que acusa de querer consolidar un transporte urbano "deficiente e insuficiente" y unas ZBE "injustas y restrictivas".

Entre las principales medidas, el BNG plantea aumentar de forma sustancial las frecuencias y mejorar los horarios de los autobuses, recuperando las más de 250 frecuencias recortadas desde la pandemia e incorporando nuevas soluciones, como una gran línea CERO que conecte Navia con Teis como eje central del servicio.

También propone rediseñar por completo el mapa de líneas para conectar "de verdad" los barrios y parroquias, reducir los tiempos de viaje y garantizar una frecuencia media de 20 minutos en días laborables. A ello suma un refuerzo de las conexiones con los hospitales, el campus universitario, los centros de FP y las principales terminales de transporte, además de una bajada del precio del billete, la ampliación de las tarifas bonificadas, dos transbordos gratuitos por hora y más servicios nocturnos.

La formación nacionalista sostiene que estas mejoras no serán posibles si se mantiene el nuevo modelo privatizado de autobús impulsado por el gobierno local tras el fin de la concesión de Vitrasa, por lo que reclama suspender el concurso actual y estudiar la remunicipalización del servicio.

Zonas de Bajas Emisiones

Además, rechaza el modelo de Zonas de Bajas Emisiones diseñado por el Ejecutivo de Caballero, al que califica de "muy mala copia de Madrid Central", y apuesta por una alternativa sin multas ni restricciones basada en ofrecer opciones reales al uso del coche: mejor transporte público, impulso de la bicicleta y de los vehículos de movilidad personal, aparcamientos disuasorios y más espacios para los desplazamientos a pie.

Según Igrexas, el objetivo no debe ser sustituir coches de combustión por eléctricos o híbridos, sino reducir el número total de vehículos en circulación con una política de movilidad más eficaz y justa.