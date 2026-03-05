Caballero tras la inauguración del CIS Olimpia Valencia: "Mantienen infradotada la sanidad de Vigo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha mostrado este jueves "encantado" por la inauguración del nuevo CIS Olimpia Valencia. Ahora bien, ha criticado que esta nueva instalación sanitaria suponga el cierre de dos centros de salud de la ciudad, Nicolás Peña y López Mora.

"Nuestra propuesta es que se mantengan abiertos los dos", ha afirmado el regidor olívico, que también defiende que se mantenga el servicio de pediatría en los centros de salud de Pintor Colmeiro, Coia, calle Cuba y Beiramar, que también serán trasladados al nuevo Centro Integral de Saúde.

En concreto, el alcalde socialista demanda a la Xunta que "rehabilite" y "rehaga" los centros de salud de Nicolás Peña y López Mora, "con las dotaciones de sanitarios que tienen en este momento". "122 profesionales habrá en el Olimpia Valencia, pero sólo 13 son nuevos. 109 los cogen de otros centros de Atención Primaria", ha reprochado.

"¿Qué broma es esta de Rueda y del Conselleiro de Sanidade?", ha cuestionado Caballero, que ha aseverado: "La Xunta mantiene infradotada la sanidad de Vigo, muy seriamente infradotada". El alcalde también ha denunciado la "sobresaturación" del Punto de Atención Continuada (PAC) de Pizarro.

Además, tras reiterar que está "encantado" de la apertura del CIS,ha recordado que fue el Concello el que cedió los terrenos al gobierno gallego. Por ello, ha criticado que no le hayan invitado a la inauguración: "Ya sabemos de la deslealtad absoluta de Rueda".