"O Rosal, 's8mos imparables", el lema del municipio para vivir esta conmemoración en las calles

El Concello do Rosal conmemorará el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema "O Rosal, s8mos imparables" y con diferentes ideas e iniciativas de índole cultural y reivindicativa.

Así, las propuestas comenzarán este viernes, día 6 de marzo, con una charla dedicada a la artista y referente feminista Maruja Mallo. Gemma Marqués será la encargada de dirigir esta iniciativa, que tendrá lugar en el Centro Social Polivalente, a las 18:00 horas.

El propio 8 de marzo, a las 10:30 horas, se celebrará el "Roteiro 8M en familia" junto a Fogaricos y Amodo. Serán dos kilómetros de recorrido y cinco paradas con salida desde la Praza do Calvario -la inscripción previa tendrá que realizarse en el 986 625 000-.

A las 12:30 horas tendrá lugar la concentración institucional en la misma plaza. A continuación, se inaugurará una exposición de pintura, realizada por el alumnado del CPI Manuel Suárez Marquier.

Ya por la tarde, a las 19:00 horas, se celebrará la representación teatral "Bravas", con Isabel Risco. "No Rosal entendemos o 8M como unha oportunidade para reflexionar, para aprender e tamén para celebrar os avances conseguidos sen esquecer todo o que queda por facer. Queremos que a igualdade se constrúa desde a educación, a cultura e a participación da veciñanza", manifestó la regidora de O Rosal, Ánxela Fernández Callís.

La programación no se detendrá, sino que continuará el viernes, día 13 de marzo, con una sesión de Venres Rebuldeiros que llevará por título "Iguais e diferentes" -18:00 horas-.

Por último, el sábado, día 21, a Escola de Saúde acogerá una charla de Ismael García y el jueves 26, a las 17:30 horas, los "Cafés en Igualdade" pondrán el foco en la endometriosis.