O Porriño (Pontevedra) pone el foco en "nuestras mujeres mayores" en su programación del 8M

El Concello do Porriño (Pontevedra) ha presentado este martes su programación para el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, con la que apuesta por la "reflexión intergeneracional" sobre el papel de las mujeres mayores de las parroquias, los desafíos actuales en materia de igualdad y el papel de las mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados.

Así lo han explicado el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, y la concelleira de Igualdade, Carolina González, este martes en la Sala de Comunicaciones de la Casa Consistorial. Según han detallado, la actividad central será el homenaje titulado "Cando elas falan, a historia permanece", que tendrá lugar el domingo 8 de marzo.

El objetivo es "situar en el centro a aquellas mujeres que, sin ocupar titulares, fueron y son pilares fundamentales de sus familias y comunidades. Así, O Porriño busca reconocer su trabajo, muchas veces invisible, su resiliencia y su derecho a una vejez digna, activa y libre de violencias.

"Este 8M queremos rendir tributo a nuestras mujeres mayores, auténticas protagonistas de la historia viva de O Porriño", ha señalado Lorenzo, que ha subrayado que "la igualdad no puede ser sólo una declaración institucional en una fecha concreta, sino una línea de trabajo permanente que se traduzca en políticas reales y en oportunidades efectivas para todas las mujeres".

La programación se completa con las jornadas "Igualdade, Muller e Dereitos: realidades e desafíos". "Nacen con la voluntad de abrir un diálogo intergeneracional y de abordar las desigualdades desde una perspectiva feminista e interseccional", ha señalado González, que ha afirmado que "es fundamental visibilizar problemáticas como la violencia digital o la brecha laboral".

Además, O Porriño estrenará el vídeo "Terra de Canteiras", una pieza audiovisual que narra el recorrido de una piedra desde su extracción hasta su incorporación a la obra. El metraje mostrará distintos perfiles profesionales, en su mayoría mujeres, que trabajan en cada una de estas fases.

También se presentó el proyecto CONSTIC, desarrollado por el IES Ribeira do Louro y financiado con fondos Next Generation EU. Está orientado a la mejora de las competencias en construcción y TIC y al fomento del acceso de las mujeres a estas especialidades