Los médicos de Atención Primaria reclaman en Vigo el fin de las "sobrecargas asistenciales"

Una veintena de médicos y médicas se han concentrado en el centro de salud de Coia, en Vigo, para reclamar el fin de las "sobrecargas asistenciales". Esta es una de las protestas convocadas por el sindicato O'Mega este martes con motivo de la huelga médica, en la que exigen a la Xunta que "vuelva a negociar" para mejorar las condiciones laborales y la calidad asistencial.

Desde las 11:00 horas, poco más de 20 médicos y médicas han exigido al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que atienda a sus reclamaciones para reducir la sobrecarga asistencial que sufren cada día. "Lo que estamos pidiendo es tener más tiempo, que las agendas sean fijas, para poder tener más tiempo para atender bien a los pacientes", ha explicado a Treintayseis el delegado de O'Mega, Javier Iglesias.

El objetivo de la huelga es eliminar lo que definen como "agenda chicle". "Empiezas con 30 y acabas con 45 o 50 pacientes", ha aseverado Iglesias, que ha recordado que su sindicato demanda que la Xunta de Galicia vuelva a negociar, también para tratar las "sobrecargas" en los Puntos de Atención Continuada (PAC).

"Lo que estamos pidiendo es negociar directamente con la Consellería de Sanidade, porque nos remiten a un acuerdo que se ha firmado con otros sindicatos y que no tiene ninguna mejora para el estamento médico", ha afirmado Iglesias, quien ha subrayado que la Xunta "se echó para atrás" del principio de acuerdo alcanzado el pasado viernes.

"Estábamos dispuestos a negociar el viernes por la tarde, el sábado o el domingo para no llegar a la huelga el lunes, pero ellos nos dijeron el viernes 'hasta aquí hemos llegado' y nos pidieron aplazar la huelga para seguir negociando el lunes. No tenía sentido", recalca el médico delegado del sindicato O'Mega.