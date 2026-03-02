El PP de Vigo critica que la nueva modificación presupuestaria "no destina ni un euro" a vivienda PP de Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reprochado al gobierno local de Abel Caballero que la nueva modificación presupuestaria aprobada por la junta de gobierno "no incluye ninguna partida para vivienda".

Según ha señalado, se trata de "once millones, de los cuales no hay ni un solo euro para el principal problema de los vigueses: el acceso a la vivienda", al quedar fuera ayudas al alquiler, rehabilitación o construcción de vivienda pública.

Sánchez ha insistido en que el Ejecutivo municipal "sigue sin hacer nada por aportar soluciones" y ha afirmado que tras casi 19 años "no ha puesto un solo ladrillo", pese a tener competencias en la materia.

Además, ha recordado que la empresa municipal de vivienda aún no está constituida, que no hay edificios promovidos por el Concello en construcción y que se ha constatado la "ineficacia" de las ayudas municipales para rehabilitar pisos vacíos.

La dirigente popular ha enmarcado la decisión en lo que considera una "mala planificación y gestión errática", al tratarse de la segunda modificación presupuestaria en menos de siete meses y apenas dos meses después de aprobarse las cuentas de 2026.

También ha indicado que el expediente recoge reparos del interventor, que califica de "dudosa" la justificación para asignar fondos a obras en ejecución, y ha subrayado que, de los 11 millones anunciados, solo 2,1 millones son crédito extraordinario, mientras que 8,8 millones corresponden a suplementos para completar proyectos ya en marcha.

Para Sánchez, esta situación evidencia un "despropósito" que ha llevado a acumular 215 millones en remanentes de Tesorería "que no se revierten en la ciudad".