O Porriño (Pontevedra) pide al Gobierno asumir la titularidad de la N-120 a su paso por Cans

El Pleno del Concello do Porriño aprobó la semana pasada la ratificación de la solicitud formal dirigida al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la cesión de la titularidad de la carretera N-120 a su paso por la parroquia de Santo Estevo de Cans.

Se trata de una petición ya trasladada a comienzos de 2023 a la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, respaldada por informes técnicos y jurídicos municipales que acreditan que el tramo cumple los requisitos para ser considerado vía urbana, según la Ley de Carreteras.

Ante la falta de respuesta del Ministerio, el Gobierno municipal decidió reforzar la demanda mediante su ratificación en pleno para avanzar en un proceso que considera clave y que permitiría al Concello actuar sobre un tramo estratégico para la parroquia.

Desde el inicio del mandato, el ejecutivo local ha impulsado los trámites para lograr esta transferencia, dada la urgencia de intervenir en una carretera con importantes carencias de seguridad vial.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, señaló que se trata de actuaciones "muy necesarias" para mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de la vecindad de Cans, y defendió que la cesión permitiría agilizar autorizaciones y coordinar mejor las obras de saneamiento con otras intervenciones previstas.

La falta de cesión está retrasando proyectos como el saneamiento de Eidos (más de 120.000 euros), el de A Graña y Sequeiras (más de 740.000 euros), la reforma de la Casa Cultural de Cans (150.000 euros) y la del lavadero de O Sabias; mientras, el concelleiro de Saneamiento y Parroquias, Marcos Martínez, subrayó que la transferencia facilitaría medidas como aceras, pasos peatonales o mejoras de iluminación.

En paralelo, el Concello prevé iniciar este año un proyecto de más de 800.000 euros en el tramo anterior de la N-120 ya cedido al municipio, entre el casco urbano de O Porriño y O Paizal, con renovación del firme, nuevas aceras, modernización del alumbrado y un carril bici.