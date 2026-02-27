Desarticulan tres puntos de venta de droga en la provincia de Pontevedra: un detenido y dos investigados

Todo ello en el marco de la operación Xabriña, que ha permitido desarticular hastatres puntos de venta de estupefacientes ubicados en la provincia de Pontevedra. La Benemérita explica en un comunicado que la investigación se inició a raíz de un aviso de inseguridad por parte de vecinos de las zonas afectadas.

Durante el transcurso de la operación, los agentes han interpuesto numerosas denuncias por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en vía pública, ocurriendo en muchos casos en presencia de viandantes, según informa Europa Press.

Por todas las pesquisas recabadas, el pasado miércoles, 25 de febrero, se procedió a la detención del varón, así como a la investigación de los otros dos, llevando consigo una entrada y registro en un domicilio de la localidad de Ponteareas.

Se intervinieron 27 envoltorios con 28 gramos de cocaína, 1,95 gramos de marihuana, un patinete eléctrico, un teléfono móvil, una tablet, una báscula de precisión, un arma larga de aire comprimido réplica de HK G 36, casi mil euros en efectivo, así como varios efectos para la manipulación, embalaje y precinto de las sustancias estupefacientes.

Las diligencias, junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza Nº 3 de Ponteareas, el cual decretó libertad con cargos para el hombre.