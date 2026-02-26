Así será el nuevo barrio de Lavadores, en Vigo: 2.000 viviendas protegidas, zonas verdes y aparcamiento

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, con la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, y el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha presentado este jueves en Vigo el nuevo Proyecto de Interés Autonómico (PIA) con el que pretende construir 2.000 nuevas viviendas protegidas en la parroquia de Lavadores, en el ámbito del Ofimático. La actuación supondrá una inversión de público-privada de 372 millones de euros, de los cuales 22 millones correrán a cargo del gobierno gallego.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha protagonizado el acto, junto a la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto. Han destacado que este proyecto permitirá el crecimiento de la ciudad hacia el sur y supondrá una "nueva zona en la ciudad olívica cómoda, moderna y próxima".

"Este es el inicio de un barrio nuevo. Con nuevos hogares, bien comunicado, con espacios verdes, zonas de ocio, servicios", ha afirmado la conselleira, que ha asegurado que cuenta con la "conformidad" del Concello con el ámbito delimitado, recibida ya en junio de 2025.

2.000 viviendas públicas

El ámbito cuenta con una superficie de 210.814 metros cuadrados, donde se ubicarán las 2.000 nuevas viviendas colectivas y protegidas. Se integrarán en bloques residenciales abiertos y cerrados, con alturas de entre cuatro y siete plantas (excepto tres de estos inmuebles). Además, se reservará un espacio para vivienda unifamiliar aislada para facilitar el realojamiento de las personas afectadas por las expropiaciones.

También se contemplan usos terciarios. En este sentido, la superficie edificable comercial es de 26.971 metros cuadrados. "Nuevos negocios que serán nuevas oportunidades, generando nuevos puestos de trabajo", ha apuntado la conselleira, que también ha indicado que el ámbito contará con una superficie de 32.957 metros cuadrados para dotación de equipamientos públicos.

Por otro lado, el proyecto contempla 70.112 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres -se estima la plantación de 2.200 nuevos árboles-. Asimismo, se habilitarán 2.700 plazas de aparcamientos, de las cuales 550 serán públicas. La urbanización permitirá dotar el ámbito de todos los servicios: saneamiento, abastecimiento, redes de iluminación, gas y telecomunicaciones.

Las obras comenzarán en 2028

En cuanto a los plazos, Allegue ha avanzado que la previsión es que el PIA cuenta con la aprobación definitiva en el último trimestre del año. La empresa adjudicataria, OTIMA, será entonces la encargada del expediente de adquisición de suelo y la Xunta prevé licitar la urbanización en el segundo semestre del próximo 2027.

Por lo tanto, habrá que esperar hasta 2028 para el inicio de las obras de la urbanización. Ese mismo año, se sacarán a concurso las parcelas para que promotores y cooperativistas construyan nuevos hogares protegidos. El gobierno gallego ha recalcado que todas las viviendas, sean de promoción pública o privada, tendrán cualificación de protegida permanente.

Concello de Vigo

La responsable del Área de Urbanismo y Vivienda del Concello de Vigo, María José Caride, ha alertado de que "el objetivo de la Xunta de Galicia no concuerda con dar respuesta a las necesidades residenciales" de la ciudad. En concreto ha criticado que se haya reducido el porcentaje de vivienda protegida del plan un 20%.

"Establece un programa de ejecución por fases para el Ofimático", ha añadido, advirtiendo que "en una primera fase", la Xunta apuesta por la "ejecución y concentración" de vivienda libre. "Prevé ejecutar el 89% de la vivienda libre en una primera fase y solamente el 12% de vivienda protegida", ha señalado Caride, en un audio distribuido a los medios de comunicación.

"Parece que prioriza hacer caja mientras atura la Avenida de Madrid con nuevo tráfico residencial y comercial", ha añadido la edil socialista, que reclama que se aborde el proyecto de "manera completa" para solventar las necesidades residenciales de Vigo. "Tenemos el mayor porcentaje de demandantes de vivienda en régimen de protección de toda Galicia", concluye, ya que las obras se desarrollarán hasta 2040.