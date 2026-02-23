El PSOE se queda solo en el Pleno de Vigo defendiendo su moción sobre la conexión a la muy alta tensión

El gobierno municipal de Vigo se ha quedado solo este lunes en el Pleno en su reconocimiento al Gobierno de Pedro Sánchez por "atender a la petición del alcalde" para que la ciudad tenga conexión a la línea de muy alta tensión, y el grupo socialista ha sido el único que ha votado a favor de una moción (propia) en esa línea, frente a una oposición que ha lamentado el "servilismo" y el gesto "patético" de los concejales socialistas.

El debate se suscitó a raíz de una moción presentada por el grupo socialista en la que se instaba al Pleno a hacer un reconocimiento expreso al presidente del Gobierno por "atender a la petición del alcalde" para que Vigo cuente con conexión a la red de muy alta tensión eléctrica, lo que permitirá, entre otras cosas, garantizar la actividad industrial de la planta de Stellantis para el futuro.

El encargado de defenderla ha sido el portavoz socialista, Carlos López Font, que no ha escatimado elogios ni hacia el regidor ni hacia Pedro Sánchez. Así, ha reivindicado que Abel Caballero empezó a reclamar esa conexión eléctrica en 2013 y que el gobierno de Rajoy se la negó. Según recoge Europa Press, también ha defendido que el alcalde mantuvo su demanda cuando Sánchez llegó al Gobierno y que incluso mostró su desacuerdo cuando esa conexión quedó fuera de la planificación de Red Eléctrica, ya con el gobierno socialista, todo ello mientras la Xunta "no tuvo iniciativa política".

Ahora, tras el anuncio del Ejecutivo central de que Vigo contará con la conexión, López Font ha puesto en valor el papel del regidor para conseguirla. "La historia de Vigo se escribe desde la llegada de Abel Caballero", ha proclamado, al tiempo que ha añadido que, sin el alcalde socialista, habría "silencio y sumisión".

"Cutre ejercicio de lamebotas"

La propuesta del PSOE ha sido respondida por la oposición con acusaciones de "servilismo" y de "cutre ejercicio de lamebotas". Así, el grupo municipal del PP ha censurado el "intento de reescribir la historia" por parte del gobierno local, y ha recordado que la conexión a la alta tensión estaba en la planificación de Red Eléctrica cuando gobernaba el PP, mientras que desapareció cuando llegó Sánchez a Moncloa.

"La muy alta tensión llega con 6 años de retraso y ahora quieren autofelicitarse", ha apuntado la portavoz 'popular', Luisa Sánchez, que ha lamentado que el PSOE "solo buscan autobombo, nutrir su narcisismo", y lo hace "con una sustancial dosis de servilismo".

Mientras, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas ha criticado que esta moción socialista supone "una falta de respeto al Pleno" porque el grupo de gobierno "confunde a la ciudad con ellos mismos" y su propuesta supone un "cutre ejercicio de lamebotas" del Gobierno central y un ejercicio "patético".

Por ello, ha recomendado al alcalde, "un exsusanista convencido" que, si quiere fortalecer su relación con Pedro Sánchez, "le mande bombones o flores", en lugar de promover este "telegrama de amor" que refleja a un gobierno local "desesperado por salvar al 'soldado Sánchez'". "Si fuera un gobierno de Rajoy el que aprobara la conexión a la alta tensión, ¿traerían esta moción?", ha cuestionado.

Enmiendas rechazadas

El PP propuso modificar la moción del grupo del PSOE para que el reconocimiento a Sánchez se extendiera también a otras instituciones y grupos políticos, y a la patronal. "Reivindicamos el éxito compartido", ha planteado Luisa Sánchez.

Por su parte, el BNG pidió cambiar la moción socialista por una reclamación al Gobierno central y a la Xunta para que cooperen en la puesta en marcha de un plan de reactivación industrial para Vigo y su área, con una inversión de al menos 30 millones de euros, ante el "retroceso" en ámbitos como la automoción, el naval o las tecnologías. "Ése es el acuerdo útil, lo otro es solo un ejercicio patético", ha zanjado.

El PSOE, promotor de la moción, ha rechazado las propuestas de la oposición. "Hoy es un día para la celebración, pero lo celebramos los que lo conseguimos", ha proclamado Carlos López Font, tras acusar a PP y BNG de "trabajar intensamente" para que Vigo se quedara sin esa conexión a la muy alta tensión.