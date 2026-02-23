El Concello da Guarda (Pontevedra) asume parte de la organización de las 'Festas do Monte'

Una de las fiestas más emblemáticas de la provincia de Pontevedra, a "Festa do Monte" en A Guarda, calienta motores para una nueva edición. Lo hace con una importante novedad y es la participación, de manera directa, del Concello de A Guarda que asumirá parte de la organización. Así lo decretó su alcalde, Roberto Carrero.

De esta manera, el Consistorio aunará esfuerzos junto a la asociación guardesa Almirante do Mar Oceana. En este sentido, además, el presidente de las fiestas será José Ángel Gándara Rodríguez, actual responsable de la asociación.

Según Carrero, "o obxectivo da coorganización municipal é dar un novo impulso ás Festas do Monte conservando a súa esencia tradicional e ampliar a súa proxección cultural e turística con festexos que conecten directamente coa historia e o carácter festivo e lúdico da festa guardesa por antonomasia".

Por su parte, José Ángel Gándara expresó la voluntad de "traballar constantemente. Xa estamos a organizar un programa que combinará as verbenas tradicionais con actividades de todo tipo e trataremos de recuperar tradicións perdidas".