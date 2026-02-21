El PP de Vigo acusa al Gobierno de "mentir" con los plazos del AVE a Portugal y exige una fecha "realista" PP de Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha acusado al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, de "mantener la mentira" sobre los plazos del AVE a Portugal y ha reclamado que se haga pública "de una vez por todas" una "fecha realista" para la puesta en marcha de la salida sur de Vigo.

Según Sánchez, "la única fecha" ofrecida hasta ahora es 2030, un plazo que considera "totalmente irrealizable" por el "enésimo retraso" del estudio informativo. Además, ha arremetido contra Abel Caballero por haber sostenido esa fecha y por haber convocado "un fracasado concierto protesta", mientras, según afirma, el Gobierno "calla" y el ministro Óscar Puente se limita a "tuitear" sobre el retraso anunciado por Portugal.

La líder de los populares de Vigo ha cuestionado además las declaraciones de Pedro Blanco, y reproducidas por Caballero, de que "cuando España llegue a la frontera portuguesa, tendrá que esperar allí por la parte de Portugal", al considerarlas una excusa para "no hacer nada" y una forma de justificarse "en los atrasos del país vecino" pese a tratarse, dice, de "poco más de 20 kilómetros" de línea ferroviaria.

También ha reprochado que Caballero "no quiera dar fechas" y ha pedido "respeto" para la ciudadanía, reclamando "fechas y certezas" sobre proyectos como el túnel de la A-52, la transferencia de la AP-9, la variante de Cerdedo para el AVE Vigo-Madrid y la propia salida sur entre Vigo y Tui.

En ese marco, ha afirmado que la finalización del AVE entre Vigo y la frontera "no se producirá antes de 2038" y ha exigido que se confirme un calendario, "sea en 2038, en 2040 o en 2050", pero que "dejen de engañar a la ciudadanía".