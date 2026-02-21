Ofrecido por:
A juicio el policía local de Vigo denunciado por una supuesta agresión sexual: se enfrenta a 15 años de cárcel
El agente, denunciado por una joven de 18 años, será juzgado este martes y miércoles en la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica
El agente de la Policía Local de Vigo denunciado por una presunta agresión sexual ocurrida en 2022 se enfrenta a una petición de 15 años de prisión por parte de la Fiscalía.
El juicio se celebrará este martes y miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica. El ministerio público lo considera autor de un delito de agresión sexual y solicita, además de la pena de cárcel, 10 años de libertad vigilada y 20 años de inhabilitación para ejercer profesiones u oficios que impliquen contacto habitual con menores.
Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a la madrugada del 27 de noviembre de 2022, cuando el acusado, amigo del hermano de la víctima, contactó con la joven, que entonces tenía 18 años, para llevarla a casa tras una noche de fiesta. La víctima y otras dos chicas subieron al coche del agente, pero en un punto del trayecto las acompañantes se bajaron y el policía quedó a solas con la joven.
La Fiscalía sostiene que la chica empezó a encontrarse mal y perdió la consciencia, circunstancia que el acusado habría aprovechado para trasladarla a una zona oscura y arbolada, donde supuestamente la agredió sexualmente. La joven se despertó con un fuerte dolor y, siempre según la acusación, le pidió que parase, pero él insistió en continuar; después la llevó a casa, donde ella se despertó confusa y sin recordar con claridad lo ocurrido.
Ese mismo día, la joven contó lo sucedido a amigos y a su madre, que la llevó al hospital. Los sanitarios apreciaron dos pequeñas fisuras en la zona anal y un eritema en la región dorsolumbar derecha, y posteriormente la denunciante habría desarrollado un cuadro de ansiedad y depresión vinculado al trauma, con necesidad de tratamiento psiquiátrico y un agravamiento de su estado mental previo.
La Fiscalía pide también que se prohíba al acusado acercarse o comunicarse con la víctima durante 25 años y que la indemnice con 37.600 euros por secuelas y perjuicios morales.
Además, el agente ya fue condenado con anterioridad a seis meses de prisión y multa por vulnerar la orden de alejamiento, tras acercarse a la joven y simular con la mano un gesto de disparo; y a comienzos de 2025 fue juzgado junto a otro policía por una detención y la supuesta ocultación de un teléfono, causa en la que ambos resultaron absueltos tras retirarse la acusación de la Fiscalía.