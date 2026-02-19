Critican en Galicia a Transportes por mantener cerrado un tramo ferroviario durante 15 días

Diputados del Partido Popular en el Congreso, en la estación de tren de Catoira PPdeG

La vía férrea convencional entre Santiago de Compostela y Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) continúa suspendida 15 días después de ser cerrada debido a las malas condiciones meteorológicas y sus efectos. Diputados nacionales del Partido Popular han visitado este jueves la estación de tren de Catoira (Pontevedra) para denunciar el corte ferroviario.

La línea que une Catoira, Pontecesures y Padrón fue cortada el 5 de febrero por condiciones meteorológicas y, desde entonces, los populares critican que el Ministerio de Transportes no haya dado "ninguna explicación" al respecto.

"La paralización de la circulación está produciendo malestar y desconcierto entre los vecinos de Barbanza y O Salnés", han asegurado en una nota de prensa.

Así, han exigido a la cartera dirigida por Óscar Puente que informe del plazo que se prevé para el restablecimiento del servicio, así como preguntan si la circulación entre estas tres localidades era segura antes del cierre de la vía.

Por otro lado, han lamentado que la estación de tren de Catoira se encuentre "desatendida" desde hace años. "Desde hace años, la estación no cuenta con personal de Renfe presencial", critican sobre una situación que obliga a comprar los billetes de forma telemática.

También han urgido la ejecución de labores de mantenimiento, de limpieza o pintado de paredes para corregir el "estado total de abandono que sufre la estación". Según datos de Renfe, 67.000 usuarios utilizaron en 2023 estas instalaciones.