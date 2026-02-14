Herido un ciclista en Ponteareas (Pontevedra) en una colisión contra un turismo

Un ciclista resultó herido hoy tras verse involucrado en una colisión contra un turismo. Los hechos ocurrieron en la mañana de este sábado en Ponteareas.

Los servicios sanitarios tuvieron que prestar asistencia al ciclista, que sufrió un golpe en la cabeza, tal y como pudo recoger Europa Press.

En base a la información proporcionada por el 112, esta persona fue la única herida en este siniestro, que ocurrió en el kilómetro 647 de la N-120, en la parroquia de Areas.