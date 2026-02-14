Fallece un hombre de 56 años en Redondela (Pontevedra) al caerle encima un árbol que talaba

Un hombre de 56 años de edad ha perdido la vida en un lamentable accidente ocurrido en la localidad de Redondela. Allí, este vecino talaba árboles cuando un ejemplar terminó por caerle encima en un incidente mortal. Ocurrió en una finca de la citada localidad.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia y ha recogido Europa Press, el hombre utilizaba una grúa para dirigir la caída del árbol que cortaba, pero aún así este acabó cayéndole encima.

Fueron los servicios de Urxencias Sanitarias los que dieron el aviso sobre las 09:50 horas de la mañana. Al punto también se desplazó la Guardia Civil, Protección Civil de la Mancomunidad Oitavén Tea, así como Protección Civil de Redondela.