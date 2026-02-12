Vigo se prepara para dos nuevas jornadas de alerta: ¿Peligra el desfile de Carnaval el sábado?

Vigo continúa mirando al cielo y al mar una nueva jornada más, en la que Galicia sigue inmersa en un tren de borrascas, ahora bajo el nombre de Nils, que ayer dejó múltiples incidencias a lo largo de todo el territorio.

Este jueves, la alerta naranja está activada en el mar por oleaje hasta las 15:00 horas. A partir de ese momento, descenderá a amarilla durante más de 24 horas, hasta las 18:00 horas del viernes, cuando volverá a subir de nivel.

Desde las 03:00 horas de la próxima madrugada estará con alerta de color amarillo la costa por los fuertes vientos que, también a partir de las 18:00 horas será naranja hasta el final del día. En tierra, la alerta amarilla por vientos está activada de 06:00 a 09:00 horas.

La predicción meteorológica, por su parte, habla de poca lluvia a lo largo de este jueves, donde los chubascos aparecerán con más fuerza a partir de las 20:00 horas. Una lluvia que será una constante durante todo el viernes, con episodios tormentosos hasta las 13:00 horas.

Desde hace un par de semanas, este ciclo de temporales que afecta a Galicia mantiene en vilo a las comparsas locales, que ya no pudieron participar en Baiona, que se vio obligada a cancelar su desfile por el mal tiempo.

Si atendemos a la previsión que da hoy Meteogalicia, parece que Vigo no tendrá problemas para la gran celebración por las calles, ya que la ausencia de lluvia será, por fin, la gran protagonista de la jornada.