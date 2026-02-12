Vigo Arena o un espacio de ocio cubierto: otros caminos para Alfageme tras el 'no' al proyecto municipal

El futuro de Alfageme está en el aire. Tras el 'no' de la Xunta al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) planteado por el Concello de Vigo, el proyecto debe buscar alternativas que respeten el patrimonio industrial del complejo para devolver a la vida una de las más históricas conserveras viguesas.

La noticia saltaba el pasado 29 de enero: la Xunta propone "nuevas" medidas de protección patrimonial al plan urbanístico de Alfageme con el objetivo de salvaguardar las naves históricas. El gobierno gallego no se opone a la construcción de viviendas, pero sí a bajar la protección patrimonial de este "hito de la arquitectura industrial".

"Ya no somos cuatro vecinos diciendo que no se pode hacer lo que pretendía el Concello, ya son los técnicos de la Xunta diciendo al Concello que lo que pretendían era una barbaridad", afirma a Treintayseis el portavoz de la plataforma Beiramar da Xente, David Amoedo. Este colectivo está formado por un grupo de asociaciones vecinales Vigo unidas por la defensa del patrimonio industrial vigués.

Desde el Concello han mostrado su "sorpresa" ante el informe ambiental estratégico elaborado por la Dirección Xeral de Patrimonio. Consideran que la administración autonómica ha realizado un "cambio de criterio": "No se puede consentir que donde antes dijeron sí, ahora, no se sabe por qué parece que dicen no", afirmó la concelleiro de Urbanismo, María José Caride.

Situación de la fábrica de Alfageme en el barrio de Bouzas PERI - Concello de Vigo

Praza do Rei aseguró que "cumplió escrupulosamente" con las exigencias de protección demandadas por la Xunta para construir vivienda en el ámbito de Alfageme. Por ello, acusaron al gobierno gallego de "pretender bloquear el desarrollo de la ciudad". "En particular, pretende que Alfageme continúe como está: abandonada y deteriorándose cada día", advirtió Caride.

Ante estas declaraciones, la Xunta de Galicia subrayó que las correcciones propuestas en el informe ambiental estratégico publicado el pasado 29 de enero "no impiden ni afectan" a la construcción de viviendas. El objetivo autonómico es garantizar el nivel de protección adecuado de las naves.

El PERI de Alfageme, cuestionado

Desde Beiramar da Xente se muestran "muy contentos" por la decisión del gobierno gallego. El plan municipal "rebajar" la protección de algunos edificios del complejo de la antigua conservera, con el fin de "derribar y reconstruir" para construir nueva vivienda —30% de ella VPO—. "El interés privado no puede estar por encima del patrimonio", sentencia Amoedo.

En concreto, el PERI de Alfageme establece la protección integral del hórreo y estructural para el el edificio principal de la fábrica, la ampliación Nave Taller, la vivienda del propietario, el jardín principal y su cruceiro, espacios de circulación, la garita del guardia y el cierre de acceso. Además, para las "naves de almacén-comedores" atribuía una protección ambiental.

De esta forma, la nave almacén, la marquesina para vehículos, el edificio de vestuarios, el depósito de agua y el resto del cierre de la fábrica fueron catalogados como elementos sin protección. He aquí el problema que encontró el gobierno autonómico, que había dictaminado con anterioridad que a aquello que no tuviera protección estructural se le aplicaría una ambiental.

Plano de la fábrica de Alfageme PERI - Concello de Vigo lq

En el informe ambiental estratégico, el gobierno gallego reitera que "todo o conxunto fabril debe ter una protección estructural coa excepción do hórreo que terá unha protección integral". Los técnicos recalcaron que "en ningún caso se menciona la existencia de elementos no merecedores de protección" y, en consecuencia, definen como "muy inapropiada" la iniciativa municipal.

El Concello había planteado esta rebaja para construir edificios desde cero, rodeando el edificio central de Alfageme, por las rúas Simancas y Tomás Alonso. "Con torres de hasta 12 pisos. Era convertir la fábrica en el patio interior de una urbanización", valora Amoedo, que destaca también que Praza do Rei debía haber realizado un estudio de integración paisajística y ambiental.

Cierto es que la Xunta no se opone a la construcción de vivienda, que Beiramar da Xente considera que no es necesaria ubicar en Alfageme al disponer de otras localizaciones como en Esturáns. Ahora bien, la negativa al PERI con la obligatoriedad de situar esos elementos con protección ambiental o sin ella a una estructural complica una obra que debería respetar los edificios originales.

Espacios perdidos en el complejo fabril de Alfageme tras la urbanización de la parcela Beiramar da Xente

"Esa edificabilidad salvaje que le dio a la parcela, de 15.000 metros cuadrados, la podrá hacer sin tirar los edificios abajo, que eso va a ser lo complicado. Es un punto importante porque garantizamos que se conserva la fábrica como lo que es: un hito de la arquitectura industrial a nivel nacional", explica Amoedo.

¿Futuro Vigo Arena?

Ante esta situación, desde Beiramar da Xente consideran que el Concello deberá tomar otro camino para garantizar de verdad la "conservación efectiva del conjunto industrial". En este sentido, han propuesto en múltiples ocasiones dedicar todo el espacio a los vecinos y a las vecinas del barrio de Bouzas y de toda la ciudad.

El colectivo, que defiende la protección de todo el litoral industrial vigués, defiende que la "carencia de dotaciones" en la ciudad puede ser resuelta con edificios como Alfageme. En ese caso, proponen situar en la histórica conservera el futuro Vigo Arena, y evitar así la destrucción de arbolado y monte en la zona de Navia.

"Proponíamos que en Alfageme se hiciese el Vigo Arena y que todo ese dinero se dedicase a mejorar el Ifevi, si no estamos a desvestir un santo para vestir otro", apunta Amoedo, quien recuerda que Vigo no cuenta con un espacio para acoger conciertos de aforo medio, como puede ser el Hard Club de Porto o La Riviera de Madrid.

Propuesta de Beiramar da Xente para Alfageme Beiramar da Xente

La idea de Beiramar da Xente es crear un "espacio polivalente", en el que también se pudiesen realizar eventos deportivos. También sería interesante, en opinión del colectivo, crear un "recinto cerrado, cubierto, que abra el Concello en días con mal tiempo". Es decir, un espacio donde poder ir con los niños a jugar cuando llueve, como han construido en ciudades como Huelva.