Piden cuatro años de prisión para el hombre acusado en Vigo de golpear a su vecino con un martillo

Un hombre se enfrenta en Vigo a una pena de cuatro años de prisión por, presuntamente, golpear a su vecino con un martillo en la cabeza en el rellano de un edificio de la urbe olívica. La sección de lo Penal del Tribunal de Instancia Plaza 3 de Vigo acogerá esta vista.

La Fiscalía reclama esta pena para el hombre, considerado autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso y con el atenuante de reincidencia. En este sentido, el hombre había sido condenado a un año y dos meses de cárcel en 2020 por otro delito de lesiones. Una pena que le había sido suspendida condicionalmente si no delinquía en los cuatro años y medio posteriores.