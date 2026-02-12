Ofrecido por:
Piden cuatro años de prisión para el hombre acusado en Vigo de golpear a su vecino con un martillo
Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron una noche de abril de 2024 en el rellano del edificio cuando, a raíz de un enfrentamiento derivado de relaciones vecinales, el procesado habría propinado un golpe en la cabeza con un martillo a la víctima
Un hombre se enfrenta en Vigo a una pena de cuatro años de prisión por, presuntamente, golpear a su vecino con un martillo en la cabeza en el rellano de un edificio de la urbe olívica. La sección de lo Penal del Tribunal de Instancia Plaza 3 de Vigo acogerá esta vista.
La Fiscalía reclama esta pena para el hombre, considerado autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso y con el atenuante de reincidencia. En este sentido, el hombre había sido condenado a un año y dos meses de cárcel en 2020 por otro delito de lesiones. Una pena que le había sido suspendida condicionalmente si no delinquía en los cuatro años y medio posteriores.
Según recoge el Ministerio público en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron una noche de abril de 2024 en el rellano del edificio cuando, a raíz de un enfrentamiento derivado de relaciones vecinales, el procesado habría propinado un golpe en la cabeza con un martillo a la víctima.
Por ello, el perjudicado sufrió una herida en la región occipital del cráneo, necesitando grapas de sutura.
Además de cuatro años de prisión, Fiscalía pide para el acusado el pago de una indemnización a la víctima de 900 euros en concepto de responsabilidad civil.