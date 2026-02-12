El jefe de la Policía Local de Vigo, citado como investigado por el accidente mortal del Saltamontes

Continúa el procedimiento judicial por el accidente del Saltamontes de agosto de 2024, en el que falleció un joven. Ahora, la jueza ha citado como investigado al jefe de la Policía Local de Vigo, Alberto Carballo.

Carballo se suma a la concelleira de Seguridad, Patricia Rodríguez; el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M.; el perito que revisó la atracción, Antonio L.A., el dueño del Saltamontes, G.M.M.D.S., el presidente de la comisión de fiestas de Matamá, C.G.M., y la propia comisión.

La edila socialista compareció el pasado 3 de febrero, junto al alto funcionario de su departamento. Rodríguez no quiso ofrecer detalles de su declaración, pero trasladó que había aportado a la jueza y a la Fiscalía las "oportunas aclaraciones" y garantizó su "colaboración personal y como representante del Ayuntamiento".

A su salida, uno de los letrados de la acusación, en representación de la pareja del fallecido, avanzó que no habían dado "explicaciones claras" por lo que solicitaría la citación del jefe de la Policía Local para que aclarase, entre otras cuestiones, si los agentes recibieron orden de precintar la atracción, dado que no contaba con autorización municipal.

Así, en "aras de salvaguardar sus derechos", la jueza del tribunal de instancia, sección penal, plaza 3 de Vigo ha accedido a la petición y ha acordado citar el próximo 26 de febrero al jefe de la Policía Local en calidad de investigado, ya que si declara como testigo está obligado a decir la verdad, pero como investigado puede mentir, no responder a las preguntas o responder solo al interrogatorio de alguna de las partes.

Accidente e investigación

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando una avería en la atracción del Saltamontes durante las fiestas de la parroquia de Matamá provocó un accidente en el que falleció Iván C.H., de 36 años.

Durante el año y medio de investigación, la jueza ha requerido tanto documentación como explicaciones al Concello para conocer si había adoptado alguna medida para impedir el montaje de la atracción, que no tenía autorización, si incoó expediente sancionador, si se ordenó a la Policía precintar la atracción o sobre la existencia o no de un plan municipal de inspecciones para este tipo de eventos.

El gobierno municipal confirmó tras el siniestro que el Saltamontes no tenía autorización porque no había cumplimentado toda la documentación requerida, y que así se le notificó tanto al dueño de la atracción como a la comisión de fiestas.