Estos son los cambios en el Carnaval de Vigo 2026 para sortear el mal tiempo

Habrá Entroido y Carnaval en Vigo pese a la amenaza del mal tiempo, eso sí, el Concello hará algunos ajustes en la programación para capear el temporal. Uno de los cambios principales será la actuación de la Orquesta París de Noia, prevista para este viernes, y que se pospondrá para el próximo, es decir, para el 20 de febrero.

Con todo, la programación de este sábado, día 13 de febrero, sí se mantiene, pues, tal y como aseveró Abel Caballero, regidor local,no se esperan lluvias. Esta jornada incluye, entre otros, el desfile de comparsas y carrozas, que comenzará a las 18:00 horas en la rotonda de Isaac Peral. Sin embargo, la animación de calles de este viernes ha sido cancelada.

Los actos del domingo, con animación en las calles y actuaciones infantiles, con un concierto de Uxía Lambona e a banda molona (17:30 horas) se mantienen en Porta do Sol, con chocolatada a las 19:00 horas. No obstante, en caso de lluvia se trasladarán al Auditorio Municipal, tal y como ha recogido Europa Press.

Entre otras actuaciones, el lunes también habrá talleres para los más pequeños y animación en las calles, que se repetirá el martes, cuando también habrá un concurso de disfraces. Al igual que el día anterior, en caso de precipitaciones, se celebrará en el Ayuntamiento.

"¡Que tiemble Río de Janeiro que vamos a por ellos! Ya ciertamente le ganamos a los carnavales de Canarias y ya estamos en otra dimensión", ha apostillado Caballero.