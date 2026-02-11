La Xunta da luz verde al Concello de Vigo para la humanización de Serafín Avendaño

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependiente de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, ha informado favorablemente al Concello de Vigo sobre el proyecto de humanización del tramo de Serafín Avendaño más próximo al Halo.

Según la resolución, en respuesta al expediente de obras de humanización del Concello, se da por finalizada la intervención de sondajes arqueológicos de los movimientos de tierra.

"No hay inconveniente, desde el punto de vista arqueológico, para el inicio de las obras de urbanización proyectadas", indican desde Patrimonio, aunque "dada la entidad y extensión de la intervención, con áreas no registradas, resulta necesario continuar con la fase de control arqueológico de los movimientos de tierras, previsto en el proyecto arqueológico".