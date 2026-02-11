El temporal paraliza parte del tráfico aéreo en Vigo: vuelos desviados y cancelados

El temporal que afecta estos días a Galicia ha obligado a cancelar y a desviar varios vuelos en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, durante la jornada de este miércoles.

Según han informado a Europa Press fuentes de Aena, el vuelo procedente de Barcelona se ha desviado al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, por lo que se ha cancelado el vuelo asociado de salida.

Además, un avión procedente de Madrid ha regresado a origen al no poder aterrizar en Vigo. Por ello, también se ha cancelado el de salida a Madrid.

Esta situación se lleva viviendo en el aeropuerto de la ciudad olívica durante la última semana, cuando el temporal obligó a desviar y cancelar una decena de vuelos.