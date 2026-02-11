El temporal obliga a suspender el transporte marítimo en la Ría de Vigo

El temporal ha obligado este miércoles a suspender el transporte marítimo en la Ría de Vigo. Las navieras que operan las líneas de transporte entre el puerto olívico y las terminales de Cangas y Moaña han comunicado la suspensión del servicio debido a las malas condiciones meteorológicas.

Así, según recoge Europa Press, la naviera Mar de Ons ha informado de la suspensión del servicio entre Vigo y Cangas. La última salida desde Cangas es la de las 10.30 horas, mientras que la última desde Vigo es la de las 11.00 horas.

En el caso de la línea Vigo-Moaña, la operadora, Piratas de Nabia, también ha comunicado la suspensión de los viajes por el mal tiempo. La última ruta es la salida desde Vigo de las 10.30 horas.

Cabe recordar que el litoral de las Rías Baixas está en aviso naranja por mar de viento —de componente suroeste con fuerza 7 e intervalos de fuerza 8— y olas entre 5 y 7 metros.