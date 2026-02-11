El temporal derrumba la duna de A Calzoa y deja en riesgo el ecosistema de Vigo

El último temporal experimentado en la ciudad de Vigo ha provocado el derrumbe de la duna de la playa de A Calzoa, lo que ha dejado el frente dunar en una situación de gran fragilidad y con riesgo de nuevos desprendimientos.

La Asociación ZOA, que realiza seguimiento ambiental de este espacio, señala que la duna de A Calzoa, una de las más relevantes del municipio tras las de Rodas y O Vao, ya presentaba un "proceso de desequilibrio como consecuencia de actuaciones contrarias a su conservación". Una situación que, según aseguran, fue comunicada en varias ocasiones a las autoridades pertinentes.

En concreto, y según explica la asociación, se había advertido de que el frecuente tránsito de maquinaria pesada para la limpieza del arenal y la instalación de un cerramiento inadecuado, que impide el aporte natural de restos orgánicos de arribazón y arena, estaban produciendo la degradación del sistema. "En los últimos años ya se habían detectado pequeños colapsos parciales que anticipaban un derrumbe de mayor magnitud", explican.

Asimismo, desde ZOA denuncian que, tras el derrumbe y la destrucción del cerramiento protector, se está produciendo un acceso continuado de personas a la zona dañada, lo que "agrava la degradación del sistema y supone además un posible riesgo para la seguridad de los usuarios". La asociación señala también que, hasta el momento, no se ha comunicado la realización de una evaluación técnica municipal tras el derrumbe.

Por otra parte, apuntan a que la pérdida de arena y vegetación ha dejado al descubierto un paleosuelo, elemento de interés geológico, que actualmente está siendo dañado por las personas que acceden a la zona.

Ante esta situación, la asociación ha solicitado al Concello de Vigo y al resto de administraciones competentes la adopción urgente de medidas de protección, la elaboración de un plan de restauración y estabilización del sistema dunar y, de forma inmediata, la implantación de señalización informativa y, en su caso, la restricción temporal de acceso a la zona afectada para evitar riesgos y prevenir un mayor deterioro del ecosistema.