Estación de Urzáiz, en Vigo

Estación de Urzáiz, en Vigo S.P.

Ofrecido por:

Vigo

Taquillas cerradas y hasta siete trenes suspendidos en Vigo por la huelga de Renfe

Pese al acuerdo entre Transportes y los sindicatos mayoritarios para desconvocar la huelga, CGT y SF mantienen las movilizaciones programadas hasta este miércoles

Información relacionada: Siete trenes cancelados en Vigo con motivo de la huelga de los sindicatos minoritarios

Publicada

Nueva jornada de huelga de trenes en Vigo y Galicia. Los viajeros se han encontrado este miércoles con las taquillas de Guixar y Urzáiz cerradas, así como con la cancelación de hasta siete servicios.

Piquete informativo de CCOO durante la primera jornada de la huelga ferroviaria, en la estación de tren de Atocha

Pese al acuerdo alcanzado este lunes por Transportes y los sindicatos UGT, CCOO y Semaf, la huelga de trenes continúa con el apoyo de CGT y SF. En consecuencia, el tráfico ferroviario se ha visto afectado desde primera hora.

Con salida desde Vigo Urzáiz, se han cancelado los servicios de Media Distancia de las 06:34 horas (tren 09072) y 08:00 horas (tren 09082) con destino A Coruña. Tenían prevista su llegada a la ciudad herculina a las 08:18 y a las 09:29 horas, respectivamente

El paro también ha afectado a los trenes en dirección Vigo desde A Coruña: se han suprimido los que partían a las 08:00 horas (tren 09083) y a las 9:00 horas (tren 09093).Tenían prevista su llegada a las 9:27 y a las 10:27 horas.

CGT ha informado a través de la red social X que también se ha cancelado el tren que parte de A Coruña a las 11:06 horas, con llegada a la ciudad olívica a las 12:33 horas (tren 09113). El sindicato también ha apuntado a una "previsible" suspensión de los siguientes trenes: 09182, 09192, 09213, 09160, 09201.

Además, en Guixar las pantallas informativas de Renfe también han indicado la supresión del tren Celta. El primero de la mañana, a las 08:58 horas, no salió de la estación olívica, como tampoco lo hará el de las 18:05 horas.