Taquillas cerradas y hasta siete trenes suspendidos en Vigo por la huelga de Renfe

Nueva jornada de huelga de trenes en Vigo y Galicia. Los viajeros se han encontrado este miércoles con las taquillas de Guixar y Urzáiz cerradas, así como con la cancelación de hasta siete servicios.

Pese al acuerdo alcanzado este lunes por Transportes y los sindicatos UGT, CCOO y Semaf, la huelga de trenes continúa con el apoyo de CGT y SF. En consecuencia, el tráfico ferroviario se ha visto afectado desde primera hora.

Con salida desde Vigo Urzáiz, se han cancelado los servicios de Media Distancia de las 06:34 horas (tren 09072) y 08:00 horas (tren 09082) con destino A Coruña. Tenían prevista su llegada a la ciudad herculina a las 08:18 y a las 09:29 horas, respectivamente

El paro también ha afectado a los trenes en dirección Vigo desde A Coruña: se han suprimido los que partían a las 08:00 horas (tren 09083) y a las 9:00 horas (tren 09093).Tenían prevista su llegada a las 9:27 y a las 10:27 horas.

CGT ha informado a través de la red social X que también se ha cancelado el tren que parte de A Coruña a las 11:06 horas, con llegada a la ciudad olívica a las 12:33 horas (tren 09113). El sindicato también ha apuntado a una "previsible" suspensión de los siguientes trenes: 09182, 09192, 09213, 09160, 09201.

Además, en Guixar las pantallas informativas de Renfe también han indicado la supresión del tren Celta. El primero de la mañana, a las 08:58 horas, no salió de la estación olívica, como tampoco lo hará el de las 18:05 horas.