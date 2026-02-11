No remite la lluvia en Vigo, en alerta amarilla: se esperan precipitaciones los próximos días

Colas en el HALO a primera hora de la mañana del 11 de febrero de 2025 S.P.

Nuevo día gris y lluvioso en Vigo. Las precipitaciones no remiten en la ciudad olívica, en alerta amarilla este miércoles por acumulación de lluvia. En el interior de la provincia, el aviso es naranja, así como en todo el litoral debido a oleaje y viento.

Según previsiones de Meteogalicia, los próximos días se esperan cielos con nubes y claros en general, aunque ocasionalmente se tornarán muy nublados. Así ha sido esta mañana en la ciudad olívica, donde un cielo gris y los paraguas acompañaron a sus vecinos y vecinas a clase o al trabajo.

Además, la agencia gallega apunta a precipitaciones hasta el viernes y, para este miércoles, ha activado la alerta amarilla en todas las Rías Baixas. En el interior de la provincia, están en aviso naranja por lluvia acumulada.

Este nivel de aviso se repite en el litoral por oleaje y viento. Según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), pueden llegar a haber olas de hasta ocho metros y rachas de viento que alcancen los 74 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, serán altas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año. Además, se registra un descenso moderado con el paso de los días, desde los 17 grados de máxima de este miércoles hasta los 13 grados del viernes.

En lo referido a la calidad del aire, Meteogalicia prevé que cambie de un grado bueno a un grado favorable.